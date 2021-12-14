Похитил у спящей подруги кредитные карты и снял с них более 200 тысяч рублей. В Перми задержан вор-рецидивист
"Оперативники из отдела полиции Мотовилихинского района краевого центра вместе с коллегами из УМВД России по г. Перми установили местонахождение 33-летнего вора в кратчайшее время. Подозреваемый скрывался в отеле г. Березники. На деньги подруги он снял номер и распивал в нем алкоголь. Кроме того, на похищенные сбережения вор купил себе новый сотовый телефон", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Оперативники изъяли у подозреваемого 67 тысяч рублей, остальные он успел потратить. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вора заключили под стражу. Известно, что на счету мужчины несколько судимостей за кражи и мошенничество. Последний раз из заключения он освободился летом 2021 года. На этот раз рецидивисту грозит отправиться в места заключения сроком на 6 лет.
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