Похитил у спящей подруги кредитные карты и снял с них более 200 тысяч рублей. В Перми задержан вор-рецидивист

В Перми полицейские задержали вора-рецидивиста. Инцидент произошел в Мотовилихинском районе г. Перми. 37-летняя женщина приехала к другу в арендованную квартиру и осталась у него ночевать. На утро мужчина исчез, а вместе с ним и кредитные карты гостьи, которые находились у нее в сумке. Пермячка пыталась дозвониться до приятеля, но тщетно - его телефон был выключен. Спустя некоторое время женщине пришли СМС-сообщения о списании денежных средств со счетов на сумму более 200 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию."Оперативники из отдела полиции Мотовилихинского района краевого центра вместе с коллегами из УМВД России по г. Перми установили местонахождение 33-летнего вора в кратчайшее время. Подозреваемый скрывался в отеле г. Березники. На деньги подруги он снял номер и распивал в нем алкоголь. Кроме того, на похищенные сбережения вор купил себе новый сотовый телефон", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Оперативники изъяли у подозреваемого 67 тысяч рублей, остальные он успел потратить. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вора заключили под стражу. Известно, что на счету мужчины несколько судимостей за кражи и мошенничество. Последний раз из заключения он освободился летом 2021 года. На этот раз рецидивисту грозит отправиться в места заключения сроком на 6 лет.