Лишали людей квартир. Троих пермяков будут судить за мошенничество с недвижимостью
По версии следствия, обвиняемые в период с 2014 до 2019 года подыскивали в Перми граждан, ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих алкогольными напитками и имеющими на праве собственности жилье.
"Под разными предлогами они убеждали их подписывать доверенности и иные документы на основании которых впоследствии лишали их жилых помещений и квартир. Свое право на недвижимое имущество на основании фиктивных документов они регистрировали в уполномоченных государственных органах. Полученное жилье продавали третьим лицам, распоряжаясь прибылью по своему усмотрению", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
В результате данных действий потерпевшие лишились жилья, при этом отдельные из них – единственного. Общий ущерб от совершенных преступлений составил более 12 млн рублей.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Свердловский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.
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