В Краснокамске будут судить продавца поддельных кроссовок
Следствием отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого 52-летнего жителя Краснодарского края. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».
Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Краснокамска была получена от жителей информация о том, что в одном из магазинов города продают контрафактную продукцию.
"В ходе проведения проверки данный факт подтвердился. В торговой точке, занимающейся реализацией обуви, полицейские обнаружили и изъяли 61 пару кроссовок. Спортивная обувь продавалась в магазине под видом трех известных брендов без соответствующих документов. Неоригинальность изъятой продукции, а также размер причиненного ущерба правообладателям в сумме более 500 тысяч рублей подтверждены заключением экспертизы", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике События и факты:
В Прикамье на пожаре погибли двое детей
На Компросе 11 домов уже обзавелись архитектурной подсветкой
В Соликамске вынесли приговор сбытчикам пятитысячных фальшивок
Декабрьские дерби и встречи принципиальных соперников. Лучшие матчи в ТОП-5 футбольных лигах
"Единая Россия" отмечает 20-летие
6 миллиардов на пермский транспорт. Куда пойдут бюджетные рубли?
В Пермский край доставлено более 70 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»
В Березниках вынесен приговор за разбойное нападение
«Локомотив» — «Лацио»: прогноз Александра Мостового на матч
За сутки в Пермском крае COVID-19 подтвержден у 693 жителей
Добавить комментарий: