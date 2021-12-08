В Прикамье на пожаре погибли двое детей
До прибытия пожарных женщина вынесла на руках 3-х летнего малыша. Они получили ожоги и были госпитализированы. В доме оставались еще два ребенка 11 и 14 лет. Их тела были обнаружены в ходе тушения пожара.
На место выехали психологи Главного управления МЧС России по Пермскому краю. В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, а также Следственного управления СКР по Пермскому краю проводится проверка. Обстоятельства и причина трагедии устанавливаются. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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