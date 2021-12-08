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На Компросе 11 домов уже обзавелись архитектурной подсветкой
В следующем году планируется оборудовать подсветкой дома №1, №4, №6, №11, №15в, №18, №20, №22, №31, №31а, №32, №36, №38, №46, №47, №49, №52, №62, №64, №68, №67, №72 по Комсомольскому проспекту, а также ряд домов по улице Ленина - №58, №73, №76, №82, №83, №84, №90, №92. Всего 30 домов. В целом, к 300-летию города архитектурное освещение появится на 80 домах по Комсомольскому проспекту.
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