В Соликамске вынесли приговор сбытчикам пятитысячных фальшивок

Соликамский городской суд вынес приговор участникам организованной группы, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Противоправная деятельность была пресечена зимой этого года сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю, при содействии оперативников ГУ ФСИН и бойцов Росгвардии.

Установлено, что курировали все процессы двое мужчин 1989 и 1990 годов рождения, которые отбывали наказание в одной из пермских колоний. У них были изъяты смартфоны, с помощью которых они имели связь с подельниками на свободе.

"Под руководством организаторов трое мужчин и две женщины получали информацию о тайниках с фальшивками. Затем злоумышленники сбывали их в Березниках в различных торговых объектах. Часть вырученных денег участники группы перечисляли организаторам, а оставшиеся средства тратили по своему усмотрению, в том числе на приобретение наркотических средств. Полицейские оперативно раскрыли данную схему, поэтому злоумышленникам удалось сбыть всего 8 фальшивых пятитысячных купюр", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Суд признал всех семерых фигурантов виновными в инкриминируемых деяниях. Пятеро сбытчиков получили реальные сроки от 2 до 4 лет. А организаторы с учетом неотбытой части наказания – 12 и 16 лет лишения свободы.