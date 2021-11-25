«Локомотив» — «Лацио»: прогноз Александра Мостового на матч

Экс-футболист сборной России, а в настоящее время спортивный эксперт сайта Всепроспорт Александр Мостовой поделился прогнозом на матч Лиги Европы «Локомотив» - «Лацио».

По результатам 15-ти туров текущего сезона Премьер-Лиги в активе московского клуба «Локомотив» шесть побед и семь мирных исходов, которые обеспечили команде четвертую позицию в турнирной таблице. За четыре встречи в турнире Лиги Европы подопечные Маркуса Гиздоля набрали всего два очка и заняли последнее место в таблице. Поэтому предстоящий матч с «Лацио» для «Локо» станет решающим в борьбе за выход в евровесну. В случае поражения красно-зеленые рискуют не только досрочно вылететь из еврокубков, но и лишиться даже шансов на Лигу Конференций.

По итогам четырех туров команда из Италии «Лацио» набрала пять очков и заняла второе место в турнирной таблице. В двух последних матчах «бело-голубые» дважды сыграли вничью с командой «Марсель».

В первом круге «Локомотив» потерпел поражение со счетом 2:0. Александр Мостовой уверен, что москвичи не сумеют одержать победу. По мнению популярного форварда максимум чего они смогут добиться, так это ничьей.

Матч в рамках пятого тура Лиги Европы «Локомотив» - «Лацио» состоится 25-го ноября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало матча запланировано на 20.45.