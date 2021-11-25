За сутки в Пермском крае COVID-19 подтвержден у 693 жителей

Это первый художественный фильм о контртеррористической военной операции РФ в Сирии, снятый при поддержке Министерства обороны России. В центре сюжета картины – история подвига летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина: 24 ноября 2015 г. во время боевого вылета их Су-24 был сбит турецким истребителем на севере Сирии. Пешков и Мурахтин катапультировались, но Пешкова еще в воздухе расстреляли террористы. Все они позднее были ликвидированы, а погибшему летчику посмертно было присвоено звание Героя России. Спасшийся Константин Мурахтин был награжден Орденом Мужества. Он выступил главным консультантом фильма. Съемки проходили на реальных военных объектах в Сирии и России (в Крыму и в Липецком авиацентре). В ролях: Игорь Петренко, Мария Миронова, Иван Батарев, Сергей Губанов, Илья Носков, Николай Козак и др.