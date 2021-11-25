За сутки в Пермском крае COVID-19 подтвержден у 693 жителей
По состоянию на утро 25 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 118 569 человек. 783 701 житель завершил курс вакцинации двумя компонентами.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 373 пациента. Из них 164 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 722 человека.
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