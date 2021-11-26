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В Березниках вынесен приговор за разбойное нападение

Березниковский городской суд вынес приговор 33-летнему уроженцу Закавказья, обвиняемому в совершении разбойного нападения.
В апреле текущего года злоумышленник напал на пенсионерку, которая сдавала ему в аренду квартиру. Налётчик сначала душил ее, затем повалил на диван и, угрожая ножом, потребовал деньги. Потерпевшая ответила, что у нее нет наличности. После этого мужчина связал ее веревками и скотчем, а платком перевязал рот. Он взял ключи от иномарки, принадлежащей пенсионерке, «Айфон» и скрылся, оставив связанную женщину одну. Потерпевшая смогла освободиться от веревок и через окно позвала прохожих на помощь. Общий ущерб, причиненный женщине, составил 963 500 рублей.
"В тот же день по горячим следам инспекторы ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу задержали подозреваемого на трассе Пермь-Березники на похищенном автомобиле «БМВ-Х3», мужчина пояснил, что ему нужны были деньги. Он выкинул в снег похищенный телефон и сумку потерпевшей. Вещи пенсионерки были найдены и возвращены ей. На время предварительного следствия уроженец Закавказья находился под стражей", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей. Налетчик будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Метки: Преступления

Опубликовано: 26.11.2021 в 11:05 в рубрике - События и факты

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