В Прикамье проходит горячая линия по вопросам банкротства
Сегодня с 10.00 до 12.00 Управление Росреестра по Пермскому краю проведет для граждан и представителей бизнеса горячую телефонную линию по вопросам законодательства о банкротстве. Телефоны 205-95-64, 205-96-08. В ходе работы горячей линии можно получить ответы на вопросы, в каких случаях можно объявить себя банкротом и о последствиях такого решения.
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