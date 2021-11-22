То мороз, то оттепель. Синоптики рассказали о температурных качелях
"Постепенно температура начнет понижаться. 23 ноября возможно -4...-10 по краю, в среду -7...-12, а по северу до -15. Наиболее холодной ожидается ночь на четверг, когда вероятны прояснения, а температура может упасть до -20 и ниже. Достаточно холодной может быть ночь на пятницу. В этот период осадки прекратятся, но в пятницу днем ожидается резкое потепление, связанное с выходом циклона с запада, температура повысится сразу на 15 градусов до слабой оттепели. Что касается осадков, то большая их часть выпадет на севере и востоке региона. В Перми сильных осадков не ожидается, конец недели будет теплым с температурой чуть ниже нуля", - рассказал специалист ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов.
Почти каждый день на неделе, за исключением четверга, возможен снег, но сильных снегопадов не будет, заверили синоптики.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике События и факты:
Мужчина в трусах и шапке учинил погром в пермском магазине
Сотрудники ДПС, обезвредившие стрелка в ПГНИУ, награждены Почётными грамотами города Перми
В Перми школьник задержал грабителя по горячим следам
В Перми задержаны супруги-наркодилеры
Исполняется 131 год со дня основания Пермского краеведческого музея
В Перми завершается строительство улицы Маршала Жукова
Радимов поддержал Валерия Карпина после поражения от сборной Хорватии
Вынесен приговор по уголовному делу о гибели людей в мини-отеле "Карамель"
Пермяки пожаловались на открытый с сентября люк
Александр Мостовой: Сборная России уверенно обыграет Кипр за счет мастерства и класса
Добавить комментарий: