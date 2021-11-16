Сотрудники ДПС, обезвредившие стрелка в ПГНИУ, награждены Почётными грамотами города Перми
Напомним, 20 сентября полицейские первыми прибыли в пермский университет, когда студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл стрельбу. Один из очевидцев прибежал в кабинет сотрудников ДПС в соседнем с университетом здании и сообщил полицейским о ЧП. В результате нападения погибли шесть человек, более 40 пострадали. Бекмансуров оказал сопротивление при задержании и был тяжело ранен Константином Калининым. Ранее сотрудники ДПС были награждены высшей наградой региона – памятным знаком «Герб Пермского края» I степени. Константин Калинин также был награжден орденом Мужества, Владимир Макаров – медалью МВД России «За отличие в службе» и медалью «За отличие в охране общественного порядка».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике События и факты:
В Перми школьник задержал грабителя по горячим следам
В Перми задержаны супруги-наркодилеры
Исполняется 131 год со дня основания Пермского краеведческого музея
В Перми завершается строительство улицы Маршала Жукова
Радимов поддержал Валерия Карпина после поражения от сборной Хорватии
Вынесен приговор по уголовному делу о гибели людей в мини-отеле "Карамель"
Пермяки пожаловались на открытый с сентября люк
Александр Мостовой: Сборная России уверенно обыграет Кипр за счет мастерства и класса
Система «фильтров безопасности» расширяется: введены QR-коды для посещения офисных центров
Самошников и Захарян из-за травм не приедут в сборную России в ноябре
Добавить комментарий: