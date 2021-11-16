В Перми школьник задержал грабителя по горячим следам

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Спустя несколько минут Егор обнаружил мужчину в соседнем дворе и задержал его. После этого он вызвал полицию и передал 46-летнего ранее судимого подозреваемого стражам порядка.
"Гражданин дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, налетчик заключен под стражу", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В ближайшее время полиция планирует поощрить подростка за смелость и решительные действия.
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