Исполняется 131 год со дня основания Пермского краеведческого музея
Пермский краеведческий музей – самый большой «хранитель наследства» Пермского края. Здесь хранятся этнографические коллекции по народам региона и истории старообрядчества, коллекции древкового оружия и ископаемой кости, минералов Урала и редких книг XVI–XVIII вв., карт Пермской губернии и стеклонегативов. Всего более 90 тематических собраний, 626 482 экспоната.
В декабре откроется экспозиция в мемориальном доме-музее В.В. Каменского. В экспозиции будут представлены материалы о деятельности поэта-футуриста Василия Каменского в группе русских кубофутуристов в 1910-е годы, о занятиях авиацией, произведения Каменского 1920-х годов, материалы о писательской деятельности позднего периода и о жизни в селе Троица. Мемориальный кабинет будет восстановлен в прежнем виде и дополнен материалами о семье поэта.
Ко дню рождения открывается новый раздел на сайте музея – журнал, где будут публиковать статьи сотрудников и друзей Пермского краеведческого музея.
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