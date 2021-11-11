Вынесен приговор по уголовному делу о гибели людей в мини-отеле "Карамель"
В ночь с 19 на 20 января 2020 г. в Перми из-за прорыва трубы горячей водой было затоплено подвальное помещение одного из домов, в котором находился мини-отель «Карамель». В результате происшествия пять постояльцев мини-отеля, в том числе малолетний ребенок, погибли, трое проживавших в нем граждан получили ожоги.
Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, суд назначил заместителю начальника службы эксплуатации общества с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права на осуществление деятельности, связанной с выполнением работ на опасных производственных объектах, на срок 2 года, главному инженеру УК «Профи Дом» – в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права на осуществление деятельности в сфере ЖКХ на срок 2 года.
Ранее состоялся обвинительный приговор в отношении собственника мини-отеля "Карамель", он признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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