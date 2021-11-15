Радимов поддержал Валерия Карпина после поражения от сборной Хорватии

Главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов выразил поддержку главному наставнику сборной России Валерию Карпину в связи с поражением россиян в матче квалификации к Чемпионату мира по футболу-2022 против Хорватии (0:1).

«Справитесь! Выше голову! Ты чемпион!» - написал Радимов на своей странице в Instagram.

В марте 2022 года сборная России примет участие в стыковых матчах за право выйти в финальный этап чемпионата мира в Катаре. Все участники стыков станут известны 16-го ноября. А 26-го ноября в Цюрихе состоится жеребьевка. Свои котировки на предстоящие матчи предложат лучшие БК России (список контор, поддерживающих турецкий язык доступен здесь).

14-го ноября в матче Россия - Хорватия, проходившем на стадионе «Полюд» в Сплите, защитник россиян Федор Кудряшов на 81-й минуте забил автогол. В итоге хорваты одержали победу с минимальным счетом 1:0 и получили прямую путевку на ЧМ-2022. Сборная России опустилась на вторую строчку в турнирной таблице группы Н, набрав 22 очка.

Из двенадцати команд, которые примут участие в мартовских стыковых матчах, в Катар отправятся только три. Необходимо будет выиграть две встречи подряд. В число вероятных соперников пока не вошли топ-сборные - вторые места в своих группах обеспечили Уэльс, Польша и Шотландия.

Финальная часть 22-го чемпионата мира по футболу ФИФА должна пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.