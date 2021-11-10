Пермяки пожаловались на открытый с сентября люк

Жители домов квартала между улицами Дружбы и КИМ в Перми жалуются на открытый люк, который стоит без крышки посреди проезжей части с сентября. Жалобы и обращения до сих пор не помогали.

Проблема с открытым люком во дворе дома по улице Ким, 97, по словам местных жильцов, началась где-то с осени этого года.

Зоя Ведель: "С сентября это. Сначала открыто было, потом колёса кто-то вставил".

Сам люк находится на придомовой территории. Здесь ездят автомобили, ходят люди, в том числе и мамы с колясками.

Тамара Сарамотина: "Он открыт уже давным-давно, мы не бездействуем, много куда жаловались, но ответа мы никакого не получили. Нам сказали, да, поменяют, но ничего не поменяли".

Рядом находится отделение общества инвалидов. Сюда ежедневно приходит большое количество людей с ограниченными возможностями.

Юлия Карымова, заместитель председателя Мотовилихинского общества инвалидов: "Открытый люк, как можете обратить внимание, находится прямо на подходе к нашему административному центру. Постоянно был в открытом состоянии. У нас приходят люди, которые ходят с опорами, ездят на колясках. Самостоятельно пройти путь им бывает трудно".По словам общественников, чтобы решить эту проблему, люди обращались в УК, в ПСК, а также в другие инстанции. На какое-то время проблему удалось решить с помощью временного люка. Но спустя время он куда-то делся, куда именно, люди не знают. Многие предполагают, что его попросту украли.

Спустя полчаса съемочного процесса специалисты ПСК приехали. Говорят, на вызов одного из жильцов.

Александр Дробинин, слесарь по обслуживанию тепловых сетей: "Заявку подадим на восстановление крышки и в ближайшее время починят. По времени не могу сказать, заявок очень много".

Чтобы решить проблему, люди ждут установки полноценного люка, который будет открываться при помощи дополнительных инструментов.

По словам сотрудников ПСК, уже в ближайшее время здесь будет сделан комплексный ремонт, как на соседнем люке.

Пока, всё что остается местным жильцам - надеяться, что к этому времени установленную конструкцию нарушители вновь не сдадут на металлолом.