Александр Мостовой: Сборная России уверенно обыграет Кипр за счет мастерства и класса

11-го ноября в рамках 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России встретится с Кипром. Экс-нападающий «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча.

По мнению российского футболиста совсем не важно, что были матчи, в которых российской сборной просто везло. Главное, что команда имеет результат. Ведь на данный момент Россия набрала 19 очков и занимает лидирующую позицию в турнирной таблице группы Н. Сборная Кипра неудачно выступила в отборочном турнире на ЧМ-2022, заняв в своей группе последнее место. Для многих букмекерских контор Россия является фаворитом предстоящего матча. Так, эксперты БК Мелбет оценивают победу России коэффициентом 1.16. Заключить пари на победу Кипра предлагается за 25, что соответствует вероятности всего 4%. Подробнее о том, как зайти на официальный сайт БК Мелбет читайте здесь.

Александр Мостовой отметил, что для российской команды станет огромным преимуществом то, что игра пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге с поддержкой болельщиков. 53-летний спортсмен не сомневается в уверенной победе сборной России.

Матч между командами России и Кипра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 20.00 по московскому времени.

Напомним, что 14-го ноября в рамках 10-го тура ЧМ-2022 сборная Хорватии примет Россию. Встреча пройдет на стадионе «Полюд».

Победитель группы получит прямую путевку на чемпионат мира, а команда, занявшая второе место, сыграет в стыковых матчах.