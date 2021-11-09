Система «фильтров безопасности» расширяется: введены QR-коды для посещения офисных центров

Накануне утром многие пользователи портала Госуслуг с удивлением обнаружили, что срок действия сертификата о вакцинации или перенесенном COVID-19 сократился вдвое – до полугода. Некоторые даже попали в неприятную ситуацию, предъявив QR-код на входе и узнав, что он недействителен. Днем ситуацию прокомментировали в Минздраве и в Минцифре Прикамья, сообщив о сбое в работе портала. Вскоре все вернулось.После недельного "локдауна" пермские рестораны возвращаются к своей обычной жизни. И требованиям QR-кода посетители уже не удивляются. Николай Канищев основатель нескольких разноплановых заведений общественного питания в Перми. Говорит, вторые вынужденные каникулы кафе и рестораны пережили чуть лучше первых - знали, к чему готовится. Беда пришла в бары - запретили работать после одиннадцати вечера. Николай Канищев, ресторатор: "Жизнь не останавливается. Понимаем, что люди преклонного возраста берегут себя, они дома. Молодежь более легко, и они не боятся. Многие как раз и вакцинируются, и хотят отдыхать. И вот эта история с заведениями, где можно познакомиться, вечером провести время, это не рестораны, это бары, пабы, и они сейчас будут как раз парализованы".

Согласно региональному указу, 8 ноября также вводится фильтр в виде QR-кодов переболевшего или вакцинации для всех сотрудников офисных центров. Речь идет об организациях в сфере бытовых услуг, финансов, ЖКХ, салонов красоты и других. Муниципальная управляющая компания, как и положено, продолжает свою работу. Располагается она в большом бизнес-центре. Санитарные нормы соблюдают, но работать часто приходится с людьми.

Анатолий Львов, заместитель директора по развитию ПМУП ГКТХ: "Мы QR-коды не спрашиваем, полагаем, что это делает служба безопасности на входе в бизнес-центр. Единственное, мы разместили информацию на входе в каждый кабинет о мерах предосторожности – маска, соблюдение дистанции".Для эксперимента обошли несколько деловых центров. На входе у некоторых действительно было предупреждение о необходимости предъявить QR-код для сотрудников и посетителей. На деле так ничего и не поменялось.

QR-код в итоге не спросили нигде. Не поинтересовались даже сотрудники мы или посетители. Остается надеяться только на сознательность самих арендаторов и предпринимателей. Но они-то уж в самую последнюю очередь заинтересованы в снижении количества посетителей.

МФЦ работает по-прежнему по записи. QR-код для посещения не требуется. Что говорить, если даже сотрудники здесь привиты далеко не все.

Наталья Гордеева, начальник информационно-аналитического управления Пермского МФЦ: "На сегодняшний день количество переболевших и имеющих вакцинацию 81% от общего количества сотрудников. Данную цифру мы постоянно мониторим, соответствующие отчеты направляем в органы власти". Сильно поменялась картина только в пунктах вакцинации. Количество желающих поставить прививку от коронавируса уменьшилось в несколько раз. Начались рабочие дни.