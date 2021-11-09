Самошников и Захарян из-за травм не приедут в сборную России в ноябре

На официальной странице РФС опубликован обновленный список футболистов, вызванных для подготовки к ноябрьским матчам квалификации ЧМ-2022 сборной России.

Из предоставленного пресс-службой списка исключены защитник футбольного клуба «Рубин» Илья Самошников и полузащитник ФК «Динамо» Арсен Захарян.

Причиной для этого стали полученные травмы, из-за чего спортсмены не смогут выступить за сборную России в ноябрьских матчах. Свои котировки на предстоящие встречи уже предложили лучшие БК России, такие как «Мелбет» (скачать приложение на Андроид можно здесь). Вместо Самошникова и Захаряна в сборную вызван защитник питерского «Зенита» Данил Круговой.

В ноябре 2021 года российская сборная проведет заключительные матчи квалификации Чемпионата мира-2022. 11-го ноября россияне сыграют со сборной Кипра. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». А 14-го ноября состоится гостевая встреча с Хорватией на стадионе «Полюд» в городе Сплит.

Напомним, что Россия занимает лидирующую позицию в турнирной таблице отборочного турнира ЧМ-2022, набрав 19 очков. Хорватия расположилась на втором месте с 17-ю очками. Тройку лидеров таблицы в группе Н замыкает сборная Словакии, в активе у команды 10 очков.