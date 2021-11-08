Расчет тарифа: цена разовой поездки в общественном транспорте будет приближена к экономически обоснованной

8 ноября состоялось заседание круглого стола с участием представителей администрации города и депутатов Пермской городской Думы. Основной темой стал доклад о новой методике расчета тарифа на оплату проезда в городских автобусах и трамваях.

Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, необходимость в ускорении процесса рассмотрения возникла после судебного решения, вынесенного в отношении действующего тарифа. 28 октября 2021 года состоялось заседание суда Апелляционной инстанции, в ходе которого рассматривалась жалоба одного из перевозчиков о признании недействующим решения ПГД от 28 января 2020 года №5 «Об утверждении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми». По итогам заседания было принято решение об удовлетворении жалобы истца в части признания недействительным п.1.1. и 1.2. решения. По мнению суда, согласно действующей методике расчета стоимость проезда на автомобильном и электротранспорте должна быть разной и равняться экономически обоснованной величине, которая отличается для автобусов и трамваев практически в два раза.

В связи с этим, администрация города разработала новую методику расчета тарифа на проезд в городском пассажирском транспорте, согласно которой обеспечивается утверждение единого тарифа на все виды общественного транспорта. Новая методика внесена в Пермскую городскую Думу и будет рассмотрена в ноябре 2021 года. После рассмотрения и утверждения методики будет поднят вопрос об утверждении нового тарифа и тарифного меню. Отметим, что договор перевозки пассажиров является возмездным, поэтому оплата проезда является обязательной.

Департамент транспорта подготовил пакет кардинальных изменений существующего тарифного меню: разработаны тарифные планы, которые позволят существенно экономить при регулярном использовании транспортом, осуществляя поездки на работу, учебу, тренировки и т.д.

В частности, гражданский безлимитный проездной на один месяц может подешеветь почти на 20% (с 2 232 рублей до 1 785 рублей). Аналогично снизится стоимость квартального и годового проездных. Помимо общего пересмотра стоимости проездных билетов, разработаны дополнительные тарифы: 40 поездок на один месяц (1 260 рублей) и безлимитный на полмесяца (945 рублей) для гражданских проездных, для льготных проездных – безлимитный проездной для пенсионеров (1 050 рублей). Также до этой стоимости планируется снизить стоимость безлимитных проездных для школьников и студентов. При этом с начала следующего года будет действовать бесплатный проезд для школьников начальных классов.

Как сообщили в администрации Перми, предложенная стоимость разовой поездки не является окончательной: во-первых, в процессе обсуждения может вноситься корректировка ее величины, а во-вторых, при использовании проездных документов стоимость одной поездки может составить 30-31 рубль. При этом цена разовой поездки будет приближена к экономически обоснованной.