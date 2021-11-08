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В Прикамье снизилась заболеваемость ОРВИ
По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ преимущественно циркулируют возбудители – парагрипп, риновирусы, РС-вирусы (респираторно-синцитиальная инфекция), отмечаются единичные случаи вирусов гриппа A(H3N2).
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