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На главную - События и факты

← В Перми на пожаре погиб 12-летний ребенок

В Перми пенсионер убил жену, внука и покончил с собой

3 ноября в Кировском районе города Перми в одной из квартир по улице А. Невского, вернувшаяся домой местная жительница, обнаружила тела своих родителей 65 и 75 лет и 17-летнего сына с травмами криминального характера.
"В ходе проведения следственных действий установлено, что преступление совершил проживающий в этой же квартире 75-летний глава семьи, который после совершения преступления свел счеты с жизнью", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
По данному факту следователем территориального следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Метки: Преступления

Опубликовано: 04.11.2021 в 21:20 в рубрике - События и факты

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← В Перми на пожаре погиб 12-летний ребенок

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