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В Перми пенсионер убил жену, внука и покончил с собой →

В Перми на пожаре погиб 12-летний ребенок

Сегодня ночью поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Костычева. По прибытии к месту вызова первых пожарных подразделений горение происходило в квартире на 4 этаже. Из дома эвакуированы 8 человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, площадь пожара составила 2 кв. метра. В тушении принимали участие 35 человек личного состава, 10 единиц техники. К сожалению, есть погибший - 12 летний мальчик. По предварительной информации, он задохнулся от дыма. Причины происшествия устанавливаются.

Метки: Аварии, Происшествия

Опубликовано: 04.11.2021 в 21:00 в рубрике - События и факты

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← В Перми произошла серия ДТП

В Перми пенсионер убил жену, внука и покончил с собой →

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