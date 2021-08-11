Откачка залежей мазута на ул. Петропавловской приостановлена

В Перми во дворе дома 123 по ул. Петропавловской приостановили откачку мазута. Залежи обнаружили в июне: во дворе провалился асфальт, а под ним нашли ёмкости с горючим. В мэрии сообщили, что часть мазута откачали.

В настоящее время ТСЖ заключила договор с "Экологической экспертизой", ведутся работы по определению объема загрязнения на данной территории. Откачено около 2 кубов нефтесодержащей жидкости.

Сейчас работы приостановлены, в связи с тем что Росприроднадзор взял пробы грунта на определение степени зараженности. Вопрос финансирования также до сих пор не решен. Работы, которые необходимо провести, являются дорогостоящими, у ТСЖ таких средств нет. Если бы ситуация была признана чрезвычайной, ее бы ликвидировали за счет города или района, на текущий момент ситуация признается аварийной, поэтому все затраты ложатся на плечи ТСЖ.Раньше на месте аварии находилось мазутохранилище завода «Коммунар»: резервуары они просто засыпали. Сейчас идёт их активное разрушение. Застройщик - компания «Камская долина» - скрыла, что обнаружила резервуары в 2000 году при возведении дома. Претензии теперь предъявить некому: обанкротились и застройщик, и завод, засыпавший цистерны.