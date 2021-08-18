В региональном следственном управлении пройдет прием обманутых дольщиков
23 августа с 12 до 15 час часов СУ СКР по Пермскому краю организует приём представителей инициативных групп и граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов по вопросам восстановления прав обманутых дольщиков, а также соблюдения законодательства в области долевого строительства. Прием граждан пройдет по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 53 «В».
Граждане могут обратиться по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок следователями следственного управления, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей (руководителей) следственного управления.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Приём будет проводиться по предварительной записи. Запись осуществляется по телефону следственного управления: 8 (342) 249-54-05.
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