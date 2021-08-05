Волейболист из Перми готовится к следующему сезону в новом клубе

Известный российский волейболист – уроженец Перми Дмитрий Ковалев, сменил клубную прописку перед стартом нового сезона.

Два крайних сезона опытный 30-летний связующий провел в составе одного из сильнейших клубов России – питерского «Зенита». С коллективом из Санкт-Петербурга Ковалев завоевал серебряные медали чемпионата 2020/21, уступив в битве за золото лишь хозяевам итогового «Финала трех» – московскому «Динамо». Также Дмитрий вызывался в национальную сборную страны, с которой в двух сезонах подряд – в 2018-м и 2019-м годах побеждал в Лиге Наций.

Впрочем, новую кампанию Ковалев, как и еще один его одноклубник по «Зениту» – центральный блокирующий Игорь Филиппов, проведет в Белгороде. Местный клуб «Белогорье» решил не мириться со статусом аутсайдера чемпионата России, в котором он завершил предыдущую кампанию в элитном дивизионе, и потому укрепил свой состав опытными волейболистами, и особые надежды на востоке страны возлагают именно на уроженца Перми.

Безусловно, по сравнению с «Зенитом» амбиции «Белогорья» куда менее высоки. Об этом свидетельствуют не только сравнение бюджетов двух клубов и имена игроков в их составах, но и многочисленные прогнозы на волейбол и новый сезон в высшем дивизионе России в частности. В них «Зениту» привычно отводят роль одного из главных фаворитов, тогда как новой команде Ковалева из Белгорода пророчат борьбу лишь за место в восьмерке лучших.

Аналитики ведущих беттинг-компаний также прогнозируют белгородцам непростые баталии за место в середине итоговой таблицы. Если проанализировать котировки на грядущий сезон, представленные в удобном мобильном приложении компании 888 - https://betonmobile.ru/prilozhenie-888-ru, то из них следует вывод, что шансы новой команды Дмитрия Ковалева финишировать в числе 8-ми самых успешных участников регулярного первенства – около 33% вероятности. И чуть более уверенно эксперты смотрят на перспективы «Белогорья» попасть в Топ-10 – здесь речь уже о 55% шансов.

Напомним, что «Белогорье» заняло последнее место из 14-ти участников предыдущего сезона в высшем дивизионе волейбольного чемпионата России, победив в 5-ти из 26-ти матчей кампании. Однако в следующем сезоне от укрепивших свой состав белгородцев ждут прогресса, и уроженец Перми Дмитрий Ковалев обязан помочь новой команде в его достижении.