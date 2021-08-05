На Нестюковском тракте произошла смертельная авария
Страшная авария накануне днем произошла на Нестюковском тракте в Пермском районе. Как сообщают в ГИБДД, 65-летний водитель "КамАЗа" при повороте налево не уступил дорогу автомобилю "Ока". В результате сильного столкновения отечественная малолитражка буквально разлетелась на куски и превратилась в груду металла. Погиб ее 30-летний водитель.
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