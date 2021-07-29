Пермский край готовится к проведению сельскохозяйственной микропереписи. Процесс будет запущен уже в это воскресенье, 1 августа, и будет проходить в течение месяца.

Ранее сельскохозяйственные переписи проводились в регионах, в том числе в Пермском крае, раз в 10 лет. Однако из-за постоянных изменений в агросекторе было принято решение этот промежуток сократить и проводить микроперепись раз в пятилетку. Итоги позволят оценить влияние мер государственной поддержки на эффективность отрасли как в целом по региону, так и по каждому муниципальному образованию.

Особенность сельскохозяйственной микропереписи 2021 года – применение современных технологий. При опросе будут использоваться планшетные компьютеры. Это позволит ускорить процесс сбора и обработки данных.