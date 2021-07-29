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В Перми задержана группа сутенеров и проституток
В ходе операции, в которой приняли участие следователи, сотрудники уголовного розыска и спецподразделения полиции пресечена деятельность организованной группы, осуществляющей противоправную деятельность на территории Перми. В ходе обысков бань, гостиниц и съемных квартир, используемых для занятия проституцией, задержаны лица, причастные к совершению преступления и девушки, оказывающие интимные услуги за денежное вознаграждение.
"Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ст.241 «Организации занятия проституцией» Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время двое подозреваемых заключены под стражу. Следствием проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению преступления", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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