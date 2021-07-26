В Чусовом задержан мужчина, перевозивший «травку» в огнетушителе

В Чусовом возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере». Под подозрением оказался 32-летний местный житель, который незаконно приобрел для личного потребления наркотическое средство растительного происхождения, которое стал хранить в огнетушителе. Затем он переложил наркотик в автомобиль своего знакомого и перевез в место своего проживания – п.Верхнечусовские городки. По приезду в поселок подозреваемый оставил огнетушитель с наркотическим веществом в машине, чтобы позже его забрать.

Через несколько дней после этого сотрудники Госавтоинспекции остановили данное транспортное средство и в ходе проведения досмотра огнетушитель изъяли. Результатами экспертизы установлено, что обнаруженное в нем вещество является наркотическим средством каннабис (марихуана) весом 70 граммов. Расследование продолжается.