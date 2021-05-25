Пожар на территории Красных казарм тушили всю ночь
Что конкретно случилось, не сообщается. О том, что хранилось в здании - также неизвестно. В МЧС лишь сообщают, что огнеборцам, чтобы попасть внутрь, пришлось вырезать себе проход в металлической крыше.
Из-за того, что не нашлось ответственного с ключами, возгорание тушили до семи утра, хотя сигнал на пульт оперативного дежурного поступил около полуночи.
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