В Прикамье утонули две 11-летние девочки
Трагедия произошла 23 мая в посёлке Яйва Александровского муниципального округа. Во время купания в реке Яйва утонули две девочки 11 лет. Предварительно установлено, что дети находились возле реки без присмотра взрослых. Следственные органы проводят доследственную проверку.
"Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин приведшие к трагедии. По результатам проверки следователем будет принято законное и обоснованное решение", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
В связи с наступлением купального сезона следственное управление напоминает родителям о необходимости принять меры к ограничению бесконтрольного доступа несовершеннолетних к водоемам без сопровождения взрослых.
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