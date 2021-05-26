В Чусовом внедорожник сорвался с обрыва

В Чусовом два человека пострадали при падении отечественного внедорожника с обрыва горы. ЧП произошло возле железнодорожной станции. Автомобиль сорвался со скального выступа и пролетел несколько метров вниз, затем скатился к подножию горы. К счастью, машина упала на мягкую землю, а не на камни. Причина произошедшего выясняется. В полиции сообщается, что в настоящее время проводится проверка, пострадали двое мужчин 43 и 29 лет. В момент падения оба находились в салоне внедорожника.