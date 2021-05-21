ЧП в Березниках: ученик ранил ножом учительницу лицея
Пострадавшая учительница доставлена в Березниковскую больницу с ножевым ранением в области шеи. Врачи проводят диагностику и оказывают необходимую медпомощь. Пациентка находится в состоянии средней тяжести. По распоряжению губернатора Дмитрия Махонина за пострадавшей отправлен вертолет для транспортировки в Пермь в краевую клиническую больницу.
Глава региона поручил всем профильным ведомствам оперативно подключиться к установлению обстоятельств происшествия.
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