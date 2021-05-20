В Перми отключат «Пушкинский» водовод для проведения ремонтных работ
«НОВОГОР-Прикамье» сообщает, что с 10:00 21 мая до 10:00 22 мая будет произведено отключение участка «Пушкинского» водовода диаметром 600 мм для производства ремонтных работ по адресу ул. Луначарского, 97.
Без воды: ул. Пушкина, 104литАА, 104литАБ, 104/2, 104/1з, 104/3; ул. Голева,2 (ЦТП) – левый ввод; ул. Пушкина,85 (офтальмологический корпус ПККБ) – левый ввод.
Пониженное давление (в период переключений): м/р Светлый, м/р Парковый, м/р ДКЖ, м/р Данилиха.
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