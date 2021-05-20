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«Требовали с супругов 250 тысяч рублей». В Краснокамске задержаны трое вымогателей
Трое вымогателей преследовали жителя Краснокамска и его супругу, требуя 250 тысяч рублей. Спецоперация по задержанию подозреваемых в вымогательстве крупной суммы денег прошла в одном из кафе Краснокамска. Встречу тщательно контролировали бойцы Росгвардии и оперативники из отдела по борьбе с организованной преступностью краевого МВД.
Подозреваемыми оказались трое жителей Краснокамска в возрасте от 34 до 50 лет. По версии следствия, потерпевший за несколько месяцев до этого заключил с одним из них договор подряда на ремонт объекта. Все обязательства мужчина исполнил, однако злоумышленники под надуманным предлогом начали требовать деньги за якобы невыполненные работы. Под угрозой применения насилия у подрядчика вымогали 250 тысяч рублей. Когда потерпевший начал избегать встреч и перестал отвечать на телефон, злоумышленники «переключили» внимание на его супругу. Подозреваемые несколько раз приезжали к ней на работу, останавливали возле дома и «напоминали», что муж должен крупную сумму денег. В одном из случаев разговор проходил в присутствии ребенка.
"В ходе обысков по месту жительства у 48-летнего краснокамца изъяли травматический пистолет, числившийся в розыске как похищенный. Следователям предстоит выяснить, каким образом оружие оказалось в доме фигуранта. Кроме того, полиция нашла у него патроны разного калибра в нарезному оружию. Эксперты признали их боевыми, по факту незаконного хранения боеприпасов возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Расследованием уголовного дела по статье «Вымогательство» занимаются следователи краевого МВД. Оперативники проверяют причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории Прикамья.
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