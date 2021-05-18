В Ванюках устраняют последствия крупного пожара
В Ванюках до сих пор устраняют последствия крупного пожара в частном секторе. Накануне на месте ЧП работали сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю. Они выясняли причины и обстоятельства возникновения пожара. Для тушения хаотично расположенных строений привлекли 47 человек и 14 единиц техники.
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