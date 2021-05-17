В Пермском районе сгорели десятки гаражей и бань
В Перми в районе аэропорта Большое Савино загорелся частный сектор. Густой черный дым полностью окутал деревню Ванюки в Пермском районе. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Пермскому краю, сообщение о небольшом возгорании в дежурную поступило в 16.40. К шести вечера пламя дошло до гаражного сектора. По сообщению очевидцев, сгорели около 30 гаражей и бань. У собственников пострадали машины, бытовая техника и садовый инвентарь. Тушили пожар всеми силами - к пожарным присоединились также местные жители.Площадь пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет. К тушению пожар привлечены около 50 человек и 14 единиц техники. Угроза распространения пламени на жилые строения сейчас отсутствует. Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.
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