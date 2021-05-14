"Ради видео в "TikTok". В Прикамье школьницы устроили пожар на ферме

В Нытвенском районе две школьницы устроили пожар на ферме. Подростки решили жечь солому для ролика. Видео девочки снимали для того, чтобы выложить в известной социальной сети "TikTok".Школьницы пробрались на местную ферму, нашли две скирды соломы общим объемом более 195 тонн и стали поджигать сухие стебли растений, а затем тушить их. Вспыхнуло пламя, которое девочки пытались сбить, но не смогли. Испугавшись, они убежали.Имущество фермы сгорело. Ущерб составил 150 тысяч рублей. На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили возгорание."С подростками и их родителями проведены разъяснительные беседы. В отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 «Неисполнение родителями и законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В конце мая на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав будет решен вопрос о постановке школьниц на профилактический учет в отделе полиции", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В частном порядке владелец фермы имеет право подать в суд и взыскать с родителей девочек возмещение нанесенного ущерба.