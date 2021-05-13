В Куединском районе найден снаряд времен гражданской войны
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, найденный снаряд времен гражданской войны, ржавый. Он был уничтожен на месте прибывшими из Перми взрывотехниками ОМОН Управления Росгвардии по Пермскому краю.
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