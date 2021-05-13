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Нарубили почти на 52 млн рублей. В Пермском крае суд поставил точку в деле "черных лесорубов"
Всего в противоправной деятельности участвовали 7 человек. Организатор с помощью наемных бригад, будучи начальником подрядной организации, производил рубку на отведенных выделах лесничества Горнозаводского района, имея разрешительные документы. Желая заработать дополнительные деньги, он организовал незаконную рубку на близлежащих выделах. Всего сотрудниками Управления уголовного розыска и Главным следственным управлением краевого МВД зафиксировано 22 преступных эпизода.
"Злоумышленники использовали специальную технику для лесозаготовки. После вырубки древесина продавалась индивидуальным предпринимателям или обрабатывалась на собственных пилорамах, и уже готовый материал реализовывался. Всего в результате противоправных действий обвиняемых лесному фонду нанесён ущерб на сумму 51,8 млн рублей. Общий объем заготовленной древесины превысил 3,4 тыс. кубометров", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В июле 2018 года злоумышленники были задержаны полицейскими при поддержке бойцов Росгвардии. В качестве обеспечительной меры для возмещения ущерба арестованы лесозаготовительные комплексы и личный автотранспорт обвиняемых на общую сумму свыше 30 млн рублей.
В ходе следствия заместитель руководителя подрядной организации и руководитель наемной бригады заключили досудебное соглашение и были приговорены к 3 годам 5 месяцам и 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно.
Судом в г. Горнозаводске накануне был вынесен приговор оставшимся пяти участникам группы. Один из злоумышленников приговорен к 2 годам исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства. Другие приговорены к реальным срокам лишения свободы от 1 года 8 месяцев до 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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