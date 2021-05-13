По центру Кунгура ползала ядовитая гадюка
В Кунгуре спасателям пришел достаточно редкий вызов. Прохожие сообщили, что на центральной улице Карла Маркса, прямо на пешеходном переходе под Сылвенским мостом, лежит змея. Спасатели выехали на место. Сообщение подтвердилось, по земле действительно ползала ядовитая гадюка. Спасатели отловили чешуйчатую, вывезли в лес и отпустили. Никто не пострадал.
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