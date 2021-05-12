В Перми мужчина выломал дверь и спас малыша от падения с четвёртого этажа
"Ужас… просто настолько родители…"В какой-то момент малыш начал закрывать окно, и вроде худшее уже позади, но створка распахивается, и карапуз вновь подползает к самому краю.
Трагедию предотвратили соседи. Вячеслав Нечаев после того, как на стук в квартире никто не отреагировал, принял решение выломать дверь. К счастью, конструкция быстро поддалась и через мгновение ребёнку уже ничто не угрожало.Вячеслав Нечаев: "Мы пока стояли под окном, мало ли, если выпадет, в руки поймать. Брат побежал за одеялом, чтобы растянуть. Жена стучала в дверь, где был ребенок, затем выломали дверь, ребёнка убрали, и тут же подъехали МЧС".
По одной из версий, 28-летняя мать мальчика выходила из комнаты помыть посуду на общей кухне. В полиции рассказали, что женщина накануне выпивала и не слышала, что происходило во время ЧП, потому что уснула. Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю: «К моменту прибытия стражей порядка малыш находился в квартире, его жизни ничего не угрожало. Предварительно установлено, что 28-летняя мать мальчика, употребив спиртное, уснула, оставив годовалого сына без присмотра. Избежать трагедии помог сосед женщины, который проник в квартиру и снял ребенка с подоконника".Благодаря реакции жителей годовалый малыш остался цел и невредим. Сам же он вряд ли понял, что вообще произошло и почему взрослые там внизу так переполошились.
Окна на четвёртом этаже сегодня тоже открыты, но никак в прошлый раз, не нараспашку, а лишь проветривание. В МВД сообщили, что в отношении женщины будет проведена проверка и по факту инцидента принято процессуальное решение.
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