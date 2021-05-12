В Перми мужчина выломал дверь и спас малыша от падения с четвёртого этажа

В Закамске чуть не погиб годовалый ребенок. Все случилось в общежитии по адресу Магистральная, 94а. Пока мать спала, малыш залез на подоконник и начал выглядывать в открытое окно на четвертом этаже. К счастью, это увидели прохожие, внизу растянули одеяло, на помощь подоспели соседи, которые выломали дверь в квартиру и спасли ребёнка.От этого видео сердце замирает. На четвертом этаже дома на улице Магистральной годовалый ребёнок забрался прямо на карниз. Очевидцы, не дожидаясь спасателей, растянули одеяло. Судя по голосу за кадром, снимал происходящее подросток, и даже ему понятно, кто виноват в сложившейся ситуации."Ужас… просто настолько родители…"В какой-то момент малыш начал закрывать окно, и вроде худшее уже позади, но створка распахивается, и карапуз вновь подползает к самому краю.Трагедию предотвратили соседи. Вячеслав Нечаев после того, как на стук в квартире никто не отреагировал, принял решение выломать дверь. К счастью, конструкция быстро поддалась и через мгновение ребёнку уже ничто не угрожало.Вячеслав Нечаев: "Мы пока стояли под окном, мало ли, если выпадет, в руки поймать. Брат побежал за одеялом, чтобы растянуть. Жена стучала в дверь, где был ребенок, затем выломали дверь, ребёнка убрали, и тут же подъехали МЧС".По одной из версий, 28-летняя мать мальчика выходила из комнаты помыть посуду на общей кухне. В полиции рассказали, что женщина накануне выпивала и не слышала, что происходило во время ЧП, потому что уснула. Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю: «К моменту прибытия стражей порядка малыш находился в квартире, его жизни ничего не угрожало. Предварительно установлено, что 28-летняя мать мальчика, употребив спиртное, уснула, оставив годовалого сына без присмотра. Избежать трагедии помог сосед женщины, который проник в квартиру и снял ребенка с подоконника".Благодаря реакции жителей годовалый малыш остался цел и невредим. Сам же он вряд ли понял, что вообще произошло и почему взрослые там внизу так переполошились.Окна на четвёртом этаже сегодня тоже открыты, но никак в прошлый раз, не нараспашку, а лишь проветривание. В МВД сообщили, что в отношении женщины будет проведена проверка и по факту инцидента принято процессуальное решение.