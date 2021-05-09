В Свердловском районе Перми на пожаре в частном доме погибли женщина и ребёнок
В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что утром, 9 мая, на улице Старцева в Свердловском районе Перми загорелся деревянный дом с мансардой. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщение о возгорании поступило около 6:00.
ГУ МЧС по Пермскому краю: "В 6:51 пожар был ликвидирован. В тушении участвовали 30 пожарных и 9 единиц техники. Площадь пожара составила 64 квадратных метров. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие".
По данным следствия, погибшими оказались 66-летняя женщина и 7-летняя девочка. Еще двое пострадавших были госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Сотрудники МЧС вместе с представителями СКР проводят проверку, чтобы установить обстоятельства и причины случившегося.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике События и факты:
В Кировском районе Перми огонь с травы распространился на садовые дома
Новые налоговые льготы для ТОСЭР: как в Нытве и Чусовом поддерживают бизнес
Вступил в законную силу приговор в отношении 10 наркодилеров
Полицейские ликвидировали региональную ячейку интернет-магазина по продаже героина
В Перми обрушилось двухэтажное здание
В Перми задержан подозреваемый в грабеже
Запрещенная поставка: в колонию пытались провезти телефоны и сим-карты
В Перми прошла первая гроза
Житель Прикамья в квартире культивировал галлюциногенные грибы
Жительница Губахи пыталась убить брата ради квартиры
Добавить комментарий: