В Кировском районе Перми огонь с травы распространился на садовые дома
В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что пожар произошёл 7 мая в Кировском районе Перми – на территории заброшенного СНТ.
ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Сообщение о пожаре поступило в 17:25. Горела трава на улице Липатова на площади 50 на 22 м. Была угроза распространения огня на городской лес. Огонь уничтожил несколько садовых домиков".
В тушении пожара принимали участие 36 человек личного состава , задействовали 9 единиц техники. В 18:50 удалось ликвидировать открытое горение. Причины пожара выясняются.
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