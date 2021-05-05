Новые налоговые льготы для ТОСЭР: как в Нытве и Чусовом поддерживают бизнес

Территории опережающего социально-экономического развития Пермского края - Нытва и Чусовой - получат еще двадцать один вид предпринимательской деятельности, подпадающий под налоговые льготы. Сейчас список состоит из 25 позиций. Новость прозвучала в ходе так называемого системного часа у главы региона. В гостиничном комплексе на федеральной трассе М7 «Волга» недалеко от Нытвы готовятся к расширению номерного фонда. По словам директора Максима Минина, уже в июне отделочные работы на третьем этаже будут завершены.Максим Минин, директор ООО «Гостиничный комплекс Нытвенский»: "Первые майские праздники показали, что второй этаж - стопроцентная загрузка".В планах открытие ресторана, парковки на 200 грузовых машин, автомойки и станции технического обслуживания. Придорожная инфраструктура востребована. За одни сутки по трассе М7 «Волга» проезжает больше 20 тысяч машин. В ближайшее время здесь планируется расширение до четырех полос, соответственно, и пропускная возможность увеличится. Развивать сферу гостиничных услуг и, что немаловажно - создавать новые рабочие места, помогает статус резидента территории опережающего социально-экономического развития «Нытва». Сейчас в списке резидентов 5 организаций. 6 проектов претендуют на получение статуса. Суммарно на работу принято 64 человека из заявленных 94 вакансий.Максим Минин, директор ООО «Гостиничный комплекс Нытвенский»: "Первое, что для нас было выгодно - это льготы по налогам, сейчас у нас земельным участкам преимущество, потому что кадастровая стоимость возле федеральной трассы очень высокая, налоги очень большие".Эффективность ТОСЭР «Нытва» обсудили на системном часе при губернаторе Пермского края. Одной из основных тем стало обсуждение расширения перечня видов экономической деятельности.Александр Борисов, заместитель председателя Правительства — министр территориального развития Пермского края: "Все виды деятельности по 25 классам общероссийского классификатора экономической деятельности, разращенные на ТОСЭР «Нытва», сохраняются. С учётом изменений будет внесено ещё 21 класс видов экономической деятельности".Для гостиничного комплекса, расположенного на федеральной трассе, эта новость означает, что планы по развитию бизнеса будут воплощены в жизнь. Для инвесторов – это возможность создать ещё больше новых производств в Нытве на выгодных условиях. Это относится и к Чусовому, где также действует территория опережающего социально-экономического развития.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "И вопросы инвестирования, и создание новых рабочих мест, мы это всё видим. На предприятия регулярно ездим, мы ждём в скором будущем создания новых рабочих мест". Глава региона Дмитрий Махонин поставил задачу региональному правительству сохранять набранный темп, несмотря на ситуацию с пандемией. Ведь люди ждут позитивных изменений здесь и сейчас.