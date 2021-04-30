Вступил в законную силу приговор в отношении 10 наркодилеров

Индустриальный районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 10 жителей г. Перми и Пермского края, являющихся участниками организованной преступной группы. В зависимости от степени и роли участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств организованной группой в крупном и особо крупном размере), п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств организованной группой).

Установлено, что подсудимые – участники преступной группы, занимались сбытом наркотических средств посредством сети Интернет, используя способ «тайников-закладок». Получая указания, они забирали в обусловленном месте крупные партии наркотиков, после расфасовывая их на более мелкие дозы и распространяя по территории г. Перми и Пермского края.

"В распоряжении соучастников систематически находились различные виды наркотических средств в значительном объеме. Незаконная деятельность организованной преступной группы осуществлялась с августа 2018 по январь 2019 года и была пресечена в результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий. Всего из незаконного оборота изъято более 1,3 кг запрещенных веществ", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновных к длительном срокам лишения свободы – от 8 до 11 лет. Наказание они будут отбывать в колониях общего, строгого и особого режима. Пермским краевым судом приговор оставлен без изменения, жалобы осужденных и их адвокатов - без удовлетворения.