Тройное убийство в Октябрьском: поиски подозреваемого продолжаются
К поискам 40-летнего Алексея Горбунова, подозреваемого в убийстве жены и двух детей, готовы подключиться волонтеры-поисковики. В настоящее время сотрудники полиции проходят по домам, раздают ориентировки на подозреваемого, проверяют подвалы и подсобные помещения, где мог скрыться мужчина. По словам соседей, Алексей Горбунов - спокойный человек, который любит свою семью, детей. Как такое могло произойти, никто даже не может представить. Для всего поселка произошедшее стало настоящим шоком.
Подробности выяснял Антон Нагибин.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике События и факты:
Пермяк использовал коляску с ребенком для кражи куртки
Управляющие компании наказаны штрафами за неубранные контейнерные площадки
Студента из Марокко будут судить в Перми за сбыт наркотиков
Полиция устанавливает личность мужчины, совершившего серию краж из магазинов
«Родителям сказал, что выращивает клубнику, а сам «варил» мефедрон». В Перми 16-летний школьник организовал нарколабораторию
В Кунгуре вынесен приговор дебоширу
СКР: установлены новые подозреваемые в нападении на березниковский ОМОН
Новости спорта. Динамо Брест обыграл Славию в товарищеском матче
Пьяное хобби - житель Кунгура признан виновным в серии угонов
В аэропорту Перми появится стационарный пункт для тестирования на коронавирус
Добавить комментарий: