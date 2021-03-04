Лжесотрудники службы безопасности банка обманули двоих пермяков на 4 млн рублей

Двое жителей краевой столицы стали жертвами мошенников. Они перевели преступникам 4 083 000 рублей.

В дежурную часть отдела полиции Мотовилихинского района города Перми обратилась женщина и сообщила, что у нее похищены деньги. Предварительно установлено, что ей на сотовый телефон позвонил лжесотрудник службы безопасности банка. Сообщил, что по ее вкладу происходят сомнительные операции. Чтобы спасти накопления, ей нужно перевести деньги на безопасный счет. Женщина по указанию преступника перевела на различные счета свои накопления в размере 1 748 000 руб., а затем опять же по указанию афериста оформила кредит на сумму 750 000 руб. Третьем шагом в ее необдуманном поступке стал перевод кредитных средств на счета, продиктованные ей злоумышленником. Таким образом у нее были похищены 2 498 000 руб.

От аналогичной схемы пострадал еще один житель краевого центра. На его сотовый телефон поступил звонок с абонентского номера московского региона. Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчине сообщили, что на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы отменить данную заявку, необходимо заново подать заявление на кредит и перевести деньги на безопасный счет. Потерпевший через мобильное приложение в нескольких банках оформил кредиты на сумму 1 585 000 руб., после чего через банкомат перевел данные денежные средства на счета преступников.

"Полиция Прикамья призывает граждан не поддаваться на уловки мошенников. Преступники используют различные психологические способы, чтобы человек, которому они звонят и представляются сотрудниками банка, начал паниковать, суетиться и действовать по указанию злоумышленников. Полиция не раз предупреждала, что сотрудники банков не звонят гражданам, не сообщают им о сомнительных операциях, не предлагают оформить кредит", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Если в отношении граждан все же было совершено мошенничество, следует незамедлительно обратиться в органы полиции, сообщив обстоятельства произошедшего и предоставив имеющиеся документы (расчетные чеки, распечатки звонков и т.п.).